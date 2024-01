Novo presidente de Taiwan terá desafios nas relações com China e EUA

O novo presidente de Taiwan, Lai Ching-te, promete mais do mesmo. A questão é o que isso trará, não só para Taiwan, mas também para as suas relações com a China, os Estados Unidos e outros países com interesse na ilha autogovernada que fornece muitos dos semicondutores avançados que mantêm o mundo funcionando.

Lai Ching-te prometeu continuar as políticas da sua antecessora, Tsai Ing-wen, que fortaleceu as forças armadas e aumentou os laços com os Estados Unidos e outros países aliados.

Ele também se comprometeu a fazer um melhor trabalho na abordagem de questões internas, como habitação a preços acessíveis e desigualdade econômica.