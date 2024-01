Nova ministra da Educação da França em controvérsia por críticas às escolas públicas

A responsável justificou a escolha da elitista escola católica privada Stanislas - acusada em 2022 de tendências homofóbicas e sexistas - por estar localizada no mesmo bairro do centro de Paris onde viviam.

No entanto, o jornal Libération revelou que o filho mais velho passou apenas um semestre na escola infantil pública Littré e que os seus pais o mudaram para Stanislas porque o primeiro centro se recusou a adiantá-lo de série, e não por problemas de faltas.

"Não quero entrar mais no campo da vida pessoal e privada. Houve ataques aos quais tentei responder com a maior sinceridade possível. Temos que fechar este capítulo dos ataques pessoais", disse a ministra nesta segunda-feira.

A também ministra da Juventude, Esportes e Jogos Olímpicos enfrenta uma onda de críticas tanto de professores quanto de partidos da oposição, na primeira crise do governo do novo primeiro-ministro, Gabriel Attal.

"Os dias passam e as mentiras se acumulam (...). Chegou a hora de renunciar", escreveu o líder comunista Fabien Roussel na rede social X, em sintonia com o resto da oposição de esquerda e extrema direita.

Questionada sobre as críticas, a porta-voz do governo, Prisca Thévenot, disse à rádio France Inter: "Não sei se ela mentiu, só estou dizendo que ela explicou por que seu filho frequentou uma escola particular".