Moda masculina volta a Paris e confia em espetáculo de Louis Vuitton

Com alguma incerteza em relação a 2024, o setor do luxo se reúne nesta terça-feira (15) para a Semana da Moda masculina parisiense, que deposita suas esperanças no desfile de Louis Vuitton, com o americano Pharrell Williams à frente. Há seis meses Pharrell Williams causou frisson ao ocupar a Pont Neuf de Paris, com convidados como Beyoncé. Na noite desta terça-feira (horal local) a Louis Vuitton apresenta no Jardim da Aclimação, na capital francesa, um desfile que prestará homenagem ao mundo do espetáculo e da música. A Semana de Moda parisiense convidou 72 marcas com cerca de 40 desfiles ao vivo e 30 apresentações de coleções.

A versão masculina da Balmain, Valentino e a alemã GMBH estão de volta. Auralee (Japão), Winnie (Estados Unidos) e Ziggy Chen (China) fazem sua estreia. As previsões de vendas do setor, que desfrutou um boom após a pandemia de covid-19, desaceleraram: o crescimento foi apenas de 2% a 4% em 2023, segundo um relatório conjunto da Business of Fashion (BoF) e McKinsey. As marcas dependem mais que nunca de "influenciadores" e celebridades em sua plateia, e Pharrell Williams tem bons contatos no show business e no esporte. A estrela do basquete LeBron James recentemente assinou contrato com a Louis Vuitton. O setor da moda vislumbra a meio prazo um futuro com "desafios" no transporte, considerando a atual crise dos navios no Mar Vermelho, e as exigências cada vez maiores sustentabilidade ambiental, explica o relatório da BoF-McKinsey. A China é o mercado para onde muitas marcas olham, com um crescimento do setor de luxo superior à média, entre 4% e 6%.

No momento, a intenção do setor em Paris é despertar o interesse dos grandes compradores e a criatividade dos estilistas. "Os tamanhos gigantes continuarão na moda e esperamos algo com paetês", prevê Pierre Groppo, da revista Vanity Fair.