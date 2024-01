Maduro denuncia quatro planos de assassinato contra ele em 2023

"Sua última tentativa, seu último objetivo era atacar uma unidade militar" na fronteira com a Colômbia", acrescentou.

"Desmantelamos em maio, em agosto, em novembro e dezembro quatro conspirações com componentes estrangeiros, planejadas de Miami e da Colômbia", disse Maduro em um discurso que se estendeu por mais de cinco horas no Parlamento.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira (15) ter sido alvo de tentativas de assassinato no ano passado, uma denúncia recorrente do mandatário, que sempre acusa os mesmos responsáveis: Estados Unidos, a oposição ao seu governo e traficantes colombianos.

O mais claro foi em 2018, quando dois drones explodiram nas proximidades de um palco onde o presidente presidia um ato com militares. Cerca de 17 pessoas foram processadas por esse incidente.

"Eles tinham o objetivo de me assassinar, assassinar importantes líderes políticos e militares da Venezuela e criar um caos e uma comoção no país", acrescentou, culpando o serviço de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, o narcotráfico colombiano e a extrema direita, referindo-se à oposição.

Entre os detidos estão "mercenários e militares" do Peru, Colômbia, Estados Unidos e outros de seu país, afirmou.

Eles foram libertados em dezembro passado, juntamente com outros oito compatriotas, em uma troca com Washington que incluiu uma dezena de presos venezuelanos em troca do empresário Alex Saab, acusado de ser laranja de Maduro e enfrentava um caso de lavagem na Flórida.

