Irã anuncia mais uma condenação de Prêmio Nobel da Paz presa

Esta é a quinta condenação da ativista de direitos humanos, de 51 anos, três delas relacionadas com suas atividades na prisão, desde sua última detenção, em março de 2021.

Mohammadi também foi proibida de permanecer em Teerã, de sair do país e de usar o celular, se for libertada, por um período de dois anos em todos os casos, acrescentou a família.

A iraniana vencedora do Prêmio Nobel da Paz Narges Mohammadi, presa em Teerã desde 2021, foi condenada a 15 meses de prisão por "propaganda" contra a República Islâmica, anunciou sua família em um comunicado divulgado no Instagram.

No total, ela foi condenada a 12 anos e três meses de prisão e a 154 chicotadas, segundo o comunicado.

A ativista iraniana se recusou a comparecer ao seu último julgamento, em 19 de dezembro, negando a legitimidade do tribunal.

"O veredito parece um comunicado político contra Narges Mohammadi, que é acusada de estimular as opiniões contra o regime islâmico para semear o caos. É acusada de agir em nome dos inimigos do país", disse a família.

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023 "por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e pela promoção dos direitos humanos e da liberdade para todos", Mohammadi foi repetidamente condenada e presa nos últimos 25 anos por seu compromisso contra o véu obrigatório para as mulheres e a pena de morte.

