Huthis reivindicam ataque contra navio de carga dos EUA diante da costa do Iêmen

Os huthis reivindicaram, nesta segunda-feira (15), a autoria do lançamento de mísseis contra um navio de carga americano no Golfo de Áden, assegurando que se tratou de uma represália aos ataques recentes dos Estados Unidos e do Reino Unido no Iêmen. O grupo rebelde iemenita disse ter realizado "uma operação militar contra um barco americano no Golfo de Áden, com uma série de mísseis apropriados, atingindo-os de forma precisa e direta", anunciou seu porta-voz militar, Yahya Saree, na plataforma X (antigo Twitter). Um míssil lançado pelos huthis, a partir do Iêmen, atingiu o cargueiro dos Estados Unidos um dia depois de o grupo rebelde ter atacado um destróier americano no Mar Vermelho.

"Por volta das 16h00 [10h00 no horário de Brasília], milicianos huthis apoiados pelo Irã dispararam um míssil balístico anti-navio [...] e atingiram o 'M/V Gibraltar Eagle'", um cargueiro com bandeira das Ilhas Marshall, de propriedade americana, informou o Comando Militar dos EUA no Oriente Médio (Centcom). "O navio não relatou feridos ou danos significativos e prosseguiu viagem", acrescentou. Segundo a Agência Britânica de Segurança Marítima (UKMTO, na sigla em inglês), o navio "foi atingido de cima por um míssil" no sudeste do porto iemenita de Áden. Os rebeldes huthis, que controlam grande parte do Iêmen, multiplicaram os ataques nas últimas semanas contra navios que consideram vinculados a Israel no Mar Vermelho. Os ataques, realizados em solidariedade aos habitantes de Gaza, perturbaram o tráfego marítimo nesta região fundamental para o comércio global. Segundo a Ambrey, empresa de inteligência britânica especializada em riscos marítimos, o navio atingido em frente a Áden seguia rumo ao Canal de Suez.

A empresa afirmou que o navio não está vinculado a Israel, mas foi alvejado "em resposta aos ataques militares dos EUA contra as posições huthis no Iêmen". O Exército dos EUA afirmou ter "derrubado [...] um míssil balístico antinavio disparado em direção às rotas marítimas ao sul do Mar Vermelho", que caiu em território iemenita. Em resposta aos ataques no Mar Vermelho, as forças americanas e britânicas bombardearam posições huthis no Iêmen na sexta-feira. O grupo rebelde prosseguiu com os ataques, apesar dos bombardeios.