Homem morre baleado no metrô de Nova York ao intervir em discussão

Trata-se de um dos episódios mais recentes de violência no antigo e extenso metrô de Nova York, o maior sistema de transporte ferroviário do país e um dos maiores do mundo, usado diariamente por mais de 5 milhões de pessoas.

Familiares da vítima contaram à emissora de televisão CBS New York que Henderson estava voltando para casa após assistir a uma partida de futebol americano na casa de um amigo. O homem deixa uma esposa, três filhos e dois netos.

Incidentes como este ocorrem com certa frequência no metrô, apesar da presença policial e da desocupação de pessoas com transtornos mentais no último ano, por causa de passageiros que foram agredidos ou empurrados na direção da via férrea.

Em novembro, duas pessoas ficaram levemente feridas a bala também no metrô no Brooklyn.

Este ano já ocorreram dois descarrilamentos - um com 26 feridos - e, na semana passada, um adolescente morreu quando se deslocava sobre o teto dos vagões, em uma prática conhecida como "subway surfing" (surfe de metrô).

Em outubro de 2023, um homem foi condenado a dez penas de prisão perpétua por abrir fogo em um vagão do metrô em pleno horário do rush em abril de 2022, também no Brooklyn, um ataque que deixou 29 feridos e milagrosamente nenhum morto.