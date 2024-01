Herdeira bilionária abre seleção para escolher 50 pessoas e doar US$ 27 milhões

Leia Também | Fortuna dos cinco homens mais ricos do mundo dobrou desde 2020

Como funciona a seleção



Na última quarta-feira, 10, foram enviados pelo correio 10 mil convites destinados a cidadãos austríacos aleatórios de diferentes classes, faixas etárias e ocupações.

Aqueles interessados em participar da iniciativa de Engelhorn podem realizar a inscrição online ou por telefone.

Dentre os 10 mil austríacos, serão selecionados 50 para integrar um conselho responsável por tomar as decisões do que fazer com o valor, além de 15 membros suplentes para eventuais desistências.



Eles participarão de uma série de reuniões que ocorrerão em Salzburgo com acadêmicos e organizações da sociedade civil, de março a junho deste ano.

As reuniões serão acessíveis, oferecendo serviços como creches, transportes e intérpretes conforme necessário, além de 1.200 euros para cada participante por cada fim de semana que estiverem presentes.

Motivos de Marlene para doar a herança

Marlene afirma à BBC que recebeu a fortuna sem ter feito "nada por isso" e destaca que o Estado nem mesmo irá cobrar impostos sobre o montante.