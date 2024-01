Hamas anuncia em vídeo a morte de dois reféns israelenses

O movimento islamista palestino Hamas publicou um vídeo, nesta segunda-feira (15), anunciando a morte de dois reféns israelenses, ambos homens, que tinham sido sequestrados no sul de Israel em 7 de outubro e levados para a Faixa de Gaza.

Imagens difundidas pelo Hamas mostram uma jovem refém dizendo que dois homens com os quais dividiu o cativeiro morreram. Em um comunicado incluído no vídeo, o braço armado do Hamas informou que os dois homens "morreram em bombardeios sionistas em Gaza".