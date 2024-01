Guerras e Inteligência Artificial devem dominar debates em Davos

O crescimento econômico lento e a persistente crise do custo de vida em meio a taxas de juros mais altas estão atingindo duramente as pessoas em todo o mundo.

O slogan da reunião de líderes políticos e empresariais globais, celebridades e ativistas sociais proeminentes será "Reconstruindo a Confiança". "O tema é uma resposta direta à erosão da confiança que é evidente nas sociedades e entre as nações", explicou o diretor administrativo do Fórum, Mirek Dusek, durante uma coletiva de imprensa.

O Banco Mundial alertou recentemente que a economia global caminha para encerrar 2024 com a metade de década com crescimento do PIB mais lento em 30 anos. Embora os temores de recessão global tenham diminuído graças ao crescimento robusto nos EUA, há preocupações de que o aumento das tensões geopolíticas possa inviabilizar a recuperação.

A desaceleração da China, segunda maior economia do mundo, também obscureceu as perspectivas de muitos países em desenvolvimento na África e na Ásia. Outra questão que deve dominar a agenda são os níveis colossais de dívida que as economias em desenvolvimento, muitas delas na África, acumularam nos últimos anos para lidar com várias crises, como a pandemia de covid-19, a escassez de energia e as mudanças climáticas.

Atualmente, 3,3 bilhões de pessoas vivem em países que gastam mais em pagamentos de juros do que em educação ou saúde, de acordo com a ONU. Muitos países em desenvolvimento estão vendo seus cofres financeiros ficarem sob estresse em meio aos altos custos de alimentos e energia e aos custos mais elevados de empréstimos.