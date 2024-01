Guardiões da Revolução atacam 'alvos terroristas' na Síria e Iraque

Segundo a página, os ataques foram uma "resposta aos crimes recentes de grupos terroristas que martirizaram injustamente um grupo de nossos queridos compatriotas em Kerman e Rask". Antes, os Guardiões da Revolução anunciaram que haviam atacado com mísseis grupos terroristas na cidade de Erbil, no Curdistão iraquiano, segundo veículos estatais.

"Elementos dos Guardiões da Revolução identificaram locais de reunião de comandos e elementos relacionados com os ataques terroristas recentes, principalmente do EI, em territórios ocupados da Síria, e os destruíram com mísseis balísticos", informou o site Sepah, dos Guardiões.

Os Guardiões da Revolução iranianos lançaram ataques com mísseis contra "alvos terroristas" na Síria e no Iraque, em resposta a dois ataques suicidas com bomba cuja autoria foi reivindicada pelo grupo Estado Islâmico (EI), informou a imprensa estatal nesta terça-feira (16).

"Os Guardiões da Revolução islâmica anunciaram a destruição com mísseis balísticos de um quartel-general de espionagem e de grupos terroristas anti-Irã concentrados em algumas partes da região", afirmou a agência de notícias oficial Irna.

No último dia 3, homens-bomba acionaram seus explosivos na cidade de Kerman, perto do túmulo do general Qasem Soleimani, responsável pelas operações militares iranianas no Oriente Médio e assassinado pelos Estados Unidos no Iraque em 3 de janeiro de 2020. De autoria reivindicada pelo EI, o ataque matou cerca de 90 pessoas.

No mês anterior, 11 policiais iranianos morreram em um ataque jihadista no quartel da polícia de Rask, no sudeste da província de Sistão-Baluchistão.

ap-rkh/mz/js/eg/mel/lb/am