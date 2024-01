Ex-aliado de Pablo Escobar revela supostos negócios com Cuba e sandinistas

Os sandinistas da Nicarágua e o regime cubano dos irmãos Fidel e Raúl Castro tiveram supostos negócios com o poderoso Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, segundo uma narrativa inédita do narcotraficante colombiano Carlos Lehder.

Extraditado em 1987 aos Estados Unidos, Lehder lançou recentemente o livro "Vida e Morte do Cartel de Medellín", no qual conta os pormenores das conexões e crimes dessa organização criminosa que chegou a ser a maior exportadora de cocaína do mundo.

O colombiano-alemão era um de seus líderes ao lado de Escobar, morto em 1993, e foi condenado à prisão perpétua, mas, em 2020, foi transferido para a Alemanha após colaborar com a Justiça americana.