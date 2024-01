EUA derruba míssil disparado contra navio americano desde Iêmen

O Exército americano anunciou ter abatido, no domingo (14), um míssil disparado contra um de seus navios de guerra de uma área do Iêmen controlada pelos rebeldes huthis, em um dos mais recentes ataques contra navios no Mar Vermelho.

"Um míssil antinavio" foi disparado de áreas do Iêmen controladas pelos huthis "contra no 'USS Labook' (DDG 58), que operava no sul do Mar Vermelho", informou o comando militar do país no Oriente Médio (Centcom).

Os Estados Unidos derrubaram o míssil com um avião de combate, e nenhum ferimento ou dano foi relatado, segundo o Centcom.