EUA: colisão entre dois aviões da Boeing em aeroporto no domingo será investigada pela FAA

Um avião taxiando para decolar atropelou outra aeronave no Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago na noite de domingo, 14, disse nesta segunda, 15, a Administração Federal de Aviação (FAA). Nenhum ferimento foi relatado, ambos os aviões eram projetados pela Boeing e a FAA afirma que investigará o incidente.

A ponta da asa esquerda do voo 11 da All Nippon Airways, uma companhia aérea japonesa, atingiu a traseira do voo 2122 da Delta Air Lines no domingo por volta das 18h30. O voo da All Nippon Airways era um Boeing 777, e a aeronave da Delta Airlines era um Boeing 717.

A fabricante de aeronaves americana Boeing enfrenta um escrutínio cada vez maior após uma série de falhas mecânicas de seu modelo Boeing 737 Max 9, depois que uma porta de saída de emergência falhou e causou um pouso de emergência na semana passada. Não ficou imediatamente claro o que causou o incidente de domingo, ou se estava relacionado a uma falha de fabricação.