Em tendas precárias, deslocados de Gaza lutam contra o frio queimando plásticos

Em uma tenda precária feita de tecido e plástico, Ismail Nabhan acende uma fogueira para tentar aquecer a sua família que fugiu para o sul de Gaza, deslocada pela guerra que castiga este território palestino.

No total, 28 pessoas vivem amontoadas nesse abrigo instável construído em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e apesar do risco, mantêm acesa uma fogueira dentro da barraca.

Esse homem de 60 anos e sua família construíram seu acampamento em um solo arenoso, a centenas de metros do Mediterrâneo, na fronteira com o Egito.