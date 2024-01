Em Iowa, republicanos abrem corrida pela candidatura presidencial com Trump como favorito

O ex-presidente (2017-2021) tem uma ampla vantagem nas pesquisas e espera-se que vença com folga a primeira etapa do caminho para se tornar novamente o rival republicano do presidente democrata Joe Biden em novembro.

A corrida pela indicação presidencial republicana nos Estados Unidos começa, nesta segunda-feira (15), com assembleias eleitorais no gélido estado de Iowa, que serão o primeiro grande teste para saber se Nikki Haley e Ron DeSantis têm alguma chance contra o favorito, Donald Trump, salpicado por escândalos.

"Acredito que vamos ter uma grande noite", disse Trump em um vídeo publicado nas redes sociais. "A população é fantástica e jamais vi um espírito como o dela", acrescentou.

No entanto, os observadores não descartam um surpreendente bom desempenho de Haley ou DeSantis.

Para adicionar incertezas, Iowa pode sofrer nevascas e uma sensação térmica em algumas regiões de -45 graus Fahrenheit (-42 graus Celsius), o que poderia reduzir a participação.

"Peço que você saia, que enfrente o frio e me apoie no caucus do Iowa", publicou DeSantis no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira. "Nunca terá a oportunidade de que seu voto tenha mais impacto que essa noite!".

"A pergunta que mais estou recebendo agora mesmo é: "O caucus ainda vai ocorrer? Vai haver um vórtice polar", advertiu Maci Arjes, que faz parte de um grupo estudantil republicano da Universidade de Iowa.

O caucus começará às 19h locais (22h no horário de Brasília), quando os eleitores se reúnem em colégios, bibliotecas e quartéis de bombeiros de todo estado.