Comunicado do Business Wire :Neuraptive Therapeutics Inc.

A Neuraptive Therapeutics Inc., líder em soluções médicas inovadoras, tem o prazer de anunciar que recebeu a designação de medicamento órfão do United States (US) Food and Drug Administration (FDA) por seu fusogênio contido no kit de tratamento NTX-001. Esta designação estabelece um marco significativo no desenvolvimento do NTX-001, um novo tratamento para lesões do nervo periférico que precisam de reparo.

O Dr. Seth Schulman, diretor médico da Neuraptive Therapeutics Inc., declarou: "Receber a designação de medicamento órfão para o NTX-001 é um testemunho de nosso compromisso em avançar as soluções de cuidados de saúde para pacientes impactados por lesões do nervo periférico que atualmente contam com opções limitadas". A designação de medicamento órfão é concedida à medicamentos destinados ao tratamento de doenças ou condições raras nos Estados Unidos.

Os destaques da designação de órfão são: