Comunicado do Business Wire :Aramco Digital

A Aramco Digital e a Intel anunciaram sua intenção de estabelecer o primeiro Centro de Desenvolvimento de Open RAN (Rede de Acesso de Rádio Aberta) da Arábia Saudita. A instalação tem o objetivo de impulsionar a inovação, promover avanços tecnológicos e contribuir para o cenário de transformação digital no Reino. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240115736957/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O esforço colaborativo visa acelerar o desenvolvimento e a implementação de tecnologias Open RAN , ajudando a permitir que o Reino construa uma infraestrutura de telecomunicações robusta e ágil, focada na aceleração da digitalização em diversas indústrias. Essa colaboração busca alinhar-se com a Visão 2030 da Arábia Saudita, que se concentra em avanços tecnológicos e diversificação econômica.

O Open RAN, um paradigma em evolução na arquitetura de redes sem fio, permite maior flexibilidade, interoperabilidade e inovação. A Aramco Digital traz uma compreensão profunda das necessidades e ambições de desenvolvimento do Reino, como também das oportunidades para a implantação de tecnologia Open RAN, juntamente com uma perspectiva única do cenário econômico do país. A Intel, pioneira em tecnologias de computação e comunicação, contribui com sua experiência em tecnologias Open RAN para a colaboração. Destaques da colaboração: 1. **Centro de inovação:** O Centro de Desenvolvimento de Open RAN tem como objetivo servir como um centro de inovação, promovendo a colaboração entre engenheiros, pesquisadores e especialistas do setor da Aramco Digital e da Intel. 2. **Desenvolvimento de talentos locais:** O Centro visa contribuir para o desenvolvimento de talentos locais, fornecendo treinamento e experiência prática no campo em rápida evolução da tecnologia Open RAN e de computação de edge. 3. **Impacto econômico:** A colaboração visa contribuir para a economia local por meio de iniciativas voltadas para a tecnologia, alinhando-se com os objetivos mais amplos da Visão 2030. 4. **Colaboração global:** Espera-se que a colaboração em Open RAN entre a Aramco Digital e a Intel se estenda além das fronteiras, conectando a Arábia Saudita ao cenário global de desenvolvimento e implantação de Open RAN e Edge.

O CEO da Aramco Digital, Tareq Amin, disse: "Esta colaboração é um testemunho do nosso compromisso em impulsionar a inovação no Reino. O Centro de Desenvolvimento de Open RAN deverá ser um catalisador para a evolução digital, oferecendo uma plataforma para colaboração, desenvolvimento de habilidades e a criação de um ecossistema tecnológico vibrante. No cerne desta colaboração está a criação de um pool vibrante de capacidades locais para tecnologias avançadas 5G e futuras tecnologias 6G." "Estamos satisfeitos em colaborar no Open RAN com a Aramco Digital e combinar o conhecimento tecnológico da Intel em redes, computação edge e software com as percepções locais e liderança da Aramco Digital no setor. Juntos, pretendemos acelerar a implantação de soluções Open RAN nativas de edge na Arábia Saudita e além," disse [Sachin Katti, vice-presidente-sênior da Intel e gerente-geral do Grupo de Rede e Edge]. O Centro de Desenvolvimento de Open RAN está planejado para iniciar suas operações em 2024, marcando um marco na jornada da Arábia Saudita em direção a um futuro impulsionado pela tecnologia.

Sobre a Aramco Digital: A Aramco Digital é a subsidiária digital e tecnológica da Aramco, uma empresa global integrada de energia e produtos químicos. O objetivo da Aramco Digital é ajudar a impulsionar a transformação digital e a inovação tecnológica em vários setores. Sobre a Intel: