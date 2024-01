Combatentes de minoria étnica em Mianmar dizem controlar cidade na fronteira com Bangladesh

Uma minoria étnica armada em Mianmar anunciou que assumiu o controle de uma cidade e de vários postos avançados da Junta Militar perto da fronteira com Bangladesh.

Os confrontos nesta região se intensificaram desde que o Exército Arakan (EA) lançou em novembro uma operação contra as forças de segurança do estado de Rakhine e seu vizinho, Chin, derrotando sucessivamente o Exército regular no poder desde o golpe de Estado de 2021. Essa ofensiva pôs fim a um cessar-fogo em vigor nesta região desde o golpe.

O EA faz parte de um dos poderosos grupos armados de minorias étnicas nas regiões de fronteira de Mianmar, muitos dos quais lutam desde a independência, em 1948, por uma maior autonomia e controle de recursos.