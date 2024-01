Chefe do Pentágono deixa hospital após controvérsia sobre sua saúde

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, deixou o hospital nesta segunda-feira (15) depois de passar duas semanas internado, anunciou o Pentágono, em um contexto de polêmica por ter escondido sua internação durante dias.

"À medida que sigo com a minha recuperação e desempenho as minhas funções em casa, espero me recuperar totalmente e voltar ao Pentágono o mais rápido possível", declarou em nota Lloyd Austin, que recebeu o apoio do presidente, Joe Biden, apesar de seu silêncio.

Austin estava hospitalizado desde 1º de janeiro, devido a complicações do tratamento do câncer de próstata, mas não informou a Casa Branca, ou o Congresso, por vários dias.