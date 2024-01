Centenas de cidades ficam sem energia elétrica na Síria após bombardeios turcos

Centenas de localidades do nordeste da Síria estão sem eletricidade desde domingo, após bombardeios turcos contra usinas elétricas, anunciou a administração autônoma curda nesta segunda-feira (15).

As autoridades acusam as forças turcas de atacarem, desde sexta-feira, instalações petrolíferas e usinas elétricas, entre outras infraestruturas que controla.

No final de semana, a Turquia anunciou que bombardeou combatentes curdos no norte do Iraque e da Síria, após a morte de nove soldados turcos em um ataque perpetrado contra uma base militar de Ancara, na sexta-feira.