Atividade de vulcão que entrou em erupção na Islândia se acalmou

"A noite passou sem incidentes", disse Hjördis Gudmunsdóttir, porta-voz do Departamento da Defesa Civil da Islândia, à emissora pública RUV.

O vulcão tornou-se ativo no domingo e é a quinta erupção na Islândia em quase três anos. A anterior ocorreu no dia 18 de dezembro na mesma área.

A atividade do vulcão que entrou em erupção no sudoeste da Islândia parece ter se acalmado, informou nesta segunda-feira (15) o Departamento da Defesa Civil, depois de a lava ter incendiado três casas na vila de pescadores de Grindavik, neste domingo (15).

"A boa notícia é que parece haver menos fluxo", acrescentou, observando que o magma procedente de uma segunda fenda, menor, "parece ter parado".

O vulcão entrou em erupção na manhã de domingo perto de Grindavik e abriram-se duas fissuras, uma delas muito perto de uma área habitada, segundo o Escritório Meteorológico da Islândia (IMO).

O fluxo de lava atingiu a vila de pescadores e causou o incêndio de três casas vazias.

Os quase 4.000 habitantes de Grindavik foram retirados na madrugada de domingo, poucas semanas depois de voltarem às suas casas, depois de as autoridades terem ordenado a transferência da população em 11 de novembro devido a centenas de terremotos.

Esta atividade sísmica foi causada pelo movimento do magma abaixo da crosta terrestre, um indício de erupção iminente.

A Islândia situa-se entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte e é uma das regiões vulcânicas mais ativas, com 33 vulcões ou sistemas vulcânicos listados como ativos.