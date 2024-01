Arévalo inicia nova 'corrida de obstáculos' para transformar a Guatemala

Da varanda do Palácio Nacional, no centro da capital, Arévalo pediu aos guatemaltecos que acompanhassem sua gestão para resgatar as instituições do país da "corrupção" e alcançarem o desenvolvimento social desta nação centro-americana.

O presidente, um sociólogo, ex-diplomata e filósofo de 65 anos, previu que precisará "tomar decisões difíceis" e enfrentará "momentos de dúvida e medo".

"Nos próximos anos, a tentação de confrontar e aumentar nossas diferenças será recorrente. Este período trará consigo a possibilidade de cometer erros" e receber críticas, disse.

O mandatário também reiterou seu compromisso de "transformar" não só as instituições do Estado, como a "realidade cotidiana" dos guatemaltecos.

"Chega de corrupção, chega de exclusão", declarou, com a faixa presidencial cruzada no peito e perante uma multidão de apoiadores que comemoravam e dançavam ao ritmo de grupos musicais.

Nesta segunda-feira, o presidente americano, Joe Biden, parabenizou Arévalo e destacou sua posse como um "testemunho do nosso compromisso compartilhado com a democracia e a vontade do povo".

"Espero continuar a forte parceria entre as nossas nações à medida que avançamos nos direitos humanos, fortalecemos a segurança civil, combatemos a corrupção, abordamos as causas profundas da migração e expandimos as oportunidades econômicas para as pessoas em todo o nosso hemisfério e em todo o mundo", disse Biden em um comunicado da Casa Branca.