Angola arranca empate contra Argélia na Copa Africana; Senegal vence Gâmbia

A seleção de Angola arrancou um empate em 1 a 1 nesta segunda-feira (15) com a Argélia, uma das favoritas à conquista da Copa Africana de Nações, que não iniciou com o pé direito a sua trajetória no torneio. Em jogo disputado no estádio da Paz de Bouaké na cidade de Bouaké, na Costa do Marfim, o atacante Baghdad Bounedjah, que foi titular no lugar de Islam Slimani, abriu o placar aos 19 minutos com um belo chute em que usou a parte externa do pé direito. No segundo tempo, o angolano Cristovão Paciência, mais conhecido como 'Mabululu', sofreu um pênalti que ele mesmo se encarregou de converter (67') para deixar tudo igual no placar contra a seleção argelina, que já conquistou duas vezes a CAN, em 1990 e em 2019.

Mauritânia e Burkina Faso, as outras duas seleções que completam o grupo D, se enfrentam na terça-feira. Mais cedo, a seleção de Camarões não passou de um empate (também em 1 a 1) contra Guiné na sua estreia na Copa Africana em Yamoussoukro, e com esse resultado Senegal lidera sozinho o grupo C após a vitória sobre a Gâmbia. Mohamed Bayo abriu o placar para o 'Syli National' ('Elefantes Nacionais') da Guiné logo aos 10 minutos antes de Franck Magri empatar no início do segundo tempo (51') para os 'Leões Indomáveis', que jogaram o segundo tempo com um jogador a mais após a expulsão do capitão guineense François Kamano pouco antes do intervalo (45'+3). A seleção camaronesa não pôde contar com o goleiro do Manchester United, Andre Onana, já que ele só chegou à capital da Costa do Marfim poucas horas antes da partida. Onana atrasou sua chegada para poder jogar pelo United no empate de 2 a 2 na Premier League contra o Tottenham Hotspur, em Old Trafford, no domingo. O técnico Rigobert Song escalou Fabrice Ondoa como goleiro titular, com Devis Epassy e Simon Ngapandouetnbu no banco.

Camarões, que busca o sexto título e o segundo em quatro edições, tampouco pôde contar com o atacante que foi o artilheiro da Copa Africana de Nações de 2022, Vincent Aboubakar, que foi cortado devido a uma lesão na coxa. Já Guiné sofreu um duro golpe antes do jogo, quando Serhou Guirassy, autor de 17 gols pelo Stuttgart na Bundesliga nesta temporada, também foi cortado por causa de uma contusão no joelho.

Também nesta segunda-feira, Senegal começou sua defesa do título de campeão da África com uma boa vitória sobre a Gâmbia por 3 a 0, em Yamoussoukro (Costa do Marfim). Os 'Leões' venceram com gols de Pape Gueye (4') e Lamine Camara (52' e 86'). A Gâmbia ficou com um jogador a menos antes do intervalo, com a expulsão de Ebrima Adams (45'+8) por uma cotovelada em Camara.