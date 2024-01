Vulcão entra em erupção no sudoeste do Japão

Um vulcão entrou em erupção na madrugada deste domingo (14) em uma ilha no sudoeste do Japão, anunciou a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

A erupção do Monte Otake, na ilha de Suwanose, não causou feridos, nem danos, segundo as autoridades do município de Toshima, perto do vulcão.

As autoridades dessa cidade localizada na região administrativa de Kagoshima não emitiram nenhuma ordem de evacuação. A JMA pediu à população local, no entanto, "que não entre na zona perigosa", devido ao risco de lançamento de grandes rochas em um raio de mais de um quilômetro.