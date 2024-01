Vulcão entra em erupção na Islândia

A erupção começou por volta das 8h ao norte de Grindavik, de acordo com o serviço meteorológico. Imagens de câmeras de vigilância mostram grandes fluxos de lava laranja brilhante ao longo de uma fissura.

A atividade sísmica se acelerou bruscamente durante a noite, e os residentes de Grindavik foram retirados por volta das 3h locais (00h em Brasília), de acordo com a rádio e a televisão públicas islandesas.

Trata-se da quinta erupção vulcânica na Islândia em quase três anos. A anterior foi em 18 de dezembro nesse mesmo setor, cerca de 40 quilômetros a sudoeste da capital, Reykjavík.

Em 11 de novembro, as autoridades evacuaram Grindavik, uma pequena cidade de 4.000 habitantes, como medida de precaução. Nos dias anteriores, ocorreram centenas de terremotos causados pelo deslocamento do magma sob a crosta terrestre, sinal precursor de uma erupção vulcânica.

As autoridades também monitorizam de perto a central geotérmica de Svartsengi, situada no mesmo setor e que fornece eletricidade e água para cerca de 30.000 habitantes. As instalações são protegidas por um muro.

A Islândia se situa entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte e é uma das mais ativas regiões vulcânicas terrestres, com 33 vulcões, ou sistemas vulcânicos, listados como ativos.

