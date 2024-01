Três homens armados e um israelense morrem na fronteira entre Israel e Líbano

Em resposta, os soldados israelenses mataram "três terroristas", segundo o comunicado do Exército. Cinco soldados ficaram feridos, acrescentou.

Durante uma patrulha "no setor de Har Dov", soldados israelenses detectaram uma célula terrorista que entrou em território israelense procedente do Líbano e que "abriu fogo" contra eles.

Em um primeiro momento, o corpo armado havia relatado a morte de quatro combatentes.

Har Dov é o nome israelense para Shebaa Farms, uma zona fronteiriça em disputa.

O movimento libanês Hezbollah afirmou, por sua vez, ter lançado seis ataques contra Israel no domingo. Um deles atingiu a cidade israelense de Kfar Yuval, na fronteira com o Líbano.

Um homem morreu na localidade depois que um míssil antitanque atingiu uma casa, relataram o Exército israelense e os serviços de emergência.

As forças aéreas israelenses bombardearam neste domingo "posições do Hezbollah", de acordo com o Exército, que alertou que "continuará defendendo suas fronteiras contra qualquer ameaça".

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada após um ataque em 7 de outubro do movimento islamista palestino em solo israelense, há trocas de disparos quase diárias entre o Exército israelense e o Hezbollah libanês, um aliado do Hamas, na fronteira.