Taiwan 'nunca foi um país' e 'nunca será', diz chanceler chinês

O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, disse neste domingo (14) que Taiwan "nunca" foi e nunca será um país, depois de os eleitores da ilha desafiarem as advertências de Pequim e elegerem o candidato pró-independência Lai Ching-te como presidente.

"Taiwan nunca foi um país. Não foi no passado e certamente não será no futuro", declarou o chanceler em entrevista coletiva ao lado de seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry, no Cairo.