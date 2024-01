Salah salva no fim e Egito empata com Moçambique na Copa Africana de Nações

O Egito, com um gol no fim do astro do Liverpool Mohamed Salah, evitou neste domingo (14) uma grande decepção em sua estreia na Copa Africana de Nações ao salvar um empate (2-2) contra a modesta seleção de Moçambique em Abidjan, na Costa do Marfim.

Perdendo por 2 a 1 até o final do tempo regulamentar, os 'faraós' conseguiram empatar nos últimos instantes graças a um pênalti convertido por Salah (90'+6), depois de terem aberto o placar aos 2 minutos com um gol de Mostafa Mohamed.

Witi (55') e Clésio Bauque (58') viraram para os 'Mambas' no segundo tempo e estiveram muito perto de conquistar a primeira vitória na Copa Africana, mas mantiveram a série de 13 jogos sem vencer na competição.