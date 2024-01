Real Madrid goleia Barça (4-1) com hat-trick de Vini e vence Supercopa da Espanha

O Real Madrid se sagrou campeão neste domingo (14) da Supercopa da Espanha ao vencer o Barcelona por 4 a 1, no estádio Al-Awwal, em Riad, na Arábia Saudita, com um hat-trick de Vinicius Junior. 'Vini' abriu o placar logo aos 7 minutos, ampliou apenas três minutos depois (10') e fechou sua conta pessoal convertendo um pênalti (39'). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O astro polonês do Barça Robert Lewandowski havia diminuído pouco antes com um chute de primeira (33'). No segundo tempo, o Real Madrid fechou o placar com outro gol brasileiro: Rodrygo aos 64 minutos de jogo.

O time merengue se vingou assim da derrota sofrida para os catalães na final da Supercopa do ano passado e evitou que o Barça desse o troco após perder para o Real Madrid em LaLiga, em outubro. O Real, campeão de três das quatro edições em que a Supercopa foi disputada na Arábia, partiu para cima desde o primeiro minuto contra o Barcelona, que terminou o jogo com dez devido à expulsão do uruguaio Ronald Araujo (71'). Os 'merengues' precisaram apenas de dez minutos para abrir o placar, num lotado estádio do Al-Awwal, onde o ídolo local, Cristiano Ronaldo, compareceu para assistir aos jogos dos seus antigos companheiros. Vinícius Junior abriu o placar após receber um passe em profundidade de Bellingham. Ele disparou na direção da área do Barça e superou Iñaki Peña.

Apenas três minutos depois, outra arrancada de Rodrygo pela ponta direita terminou com um passe para o outro lado onde encontrou Vini, que fez 2 a 0 (10'). Obrigado a correr atrás do prejuízo, o Barcelona aproveitou o recuo do Real Madrid, que esperava no seu próprio campo a oportunidade de voltar a contra-atacar para matar o jogo. Os 'blaugranas' ficaram com a posse de bola e deram o primeiro aviso com um chute de Ferran Torres na trave, seguido de uma grande defesa de Andriy Lunin após um disparo de Robert Lewandowski, que pegou o rebote (12').

O Barça chegava mais vezes, mas o Real Madrid não parecia sofrer muito na hora de defender até Lewandowski aparecer novamente. Depois de várias rebatidas na área madridista, a bola sobrou para o polonês que disparou de primeira e diminuiu a diferença (33'). O Barça voltou ao jogo, mas a alegria durou pouco porque apenas seis minutos depois Ronald Araujo derrubou Vinicius na área e o árbitro marcou pênalti.