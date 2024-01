Na neve de Iowa, Trump terá seu 1º teste eleitoral do ano

Donald Trump vencerá indiscutivelmente a primeira rodada das primárias republicanas? Ou seus adversários Nikki Haley e Ron DeSantis conseguirão reagir? A resposta virá na segunda-feira (15), no estado de Iowa, sob neve, dia que marcará o pontapé inicial da corrida no Partido Republicano. O ex-presidente, indiciado quatro vezes em tribunal, enfrentará agora o julgamento dos eleitores pela primeira vez desde que deixou a Casa Branca, no meio de um caos inimaginável. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apesar de seus problemas com a Justiça, ele tem, segundo as pesquisas, uma das maiores vantagens da história sobre seus rivais republicanos.

O veredicto será conhecido na segunda-feira a partir das 19h locais (23h em Brasília), quando os eleitores de Iowa se reúnem em escolas, bibliotecas e quartéis de bombeiros desse estado agrícola para designar seu candidato. "Ganharemos com folga", prometeu Trump, cujos simpatizantes prestam pouca atenção aos seus problemas judiciais. Em Iowa, seus apoiadores atuam em todos os cantos do estado e multiplicam os contatos telefônicos. "Podemos fazer até 200 ligações por hora", diz Valentina Gomez, que trabalha na sede de campanha do candidato. Neste domingo, o ex-presidente é esperado em Indianola, uma cidade no centro de Iowa, onde deve fazer um evento depois de cancelar vários compromissos de campanha no sábado, em meio a uma tempestade de neve. Os habitantes de Iowa podem ter que lidar com um imprevisto: o frio mais intenso dos últimos anos em uma campanha presidencial no estado, com temperaturas que podem chegar a -32°C, neve e estradas cobertas de gelo. Confiantes em sua vitória, os eleitores de Trump irão votar nestas condições?

"Farei isso se meu carro quiser sair da garagem!", exclama Jeff Nikolas, de 37 anos, rindo. Para este caminhoneiro, com quem a equipe da AFP cruzou quando ia comprar um aparelho de calefação, apenas Trump é capaz de "acabar com toda a estupidez que está acontecendo no mundo neste momento". Trump enfrenta cinco pré-candidatos. Entre eles, apenas dois parecem ter alguma chance.

De um lado, está a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU Nikki Haley, a única mulher na disputa. A ex-governadora da Carolina do Sul é muito apreciada pelo setor empresarial. Do outro, está o governador da Flórida, Ron de Santis, um conservador com posições duras sobre imigração e aborto. Este ex-oficial da Marinha apostou todas as fichas em Iowa e visitou todos os 99 condados do estado nos últimos meses. "Tem um bom senso de liderança", diz Ben Rummelhart, de 33 anos, que considera Trump "vulnerável" por "todos os seus problemas judiciais".