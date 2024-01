Ministério da Saude do Hamas anuncia 23.968 mortos em Gaza

O Ministério da Saúde do Hamas informou neste domingo (14) um novo balanço de 23.968 mortos desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre o movimento palestino e Israel.

De acordo com o balanço divulgado no 100º dia de guerra, 60.582 pessoas, em sua maioria crianças, adolescentes e mulheres, morreram na Faixa de Gaza, principalmente devido aos intensos bombardeios do Exército israelense.