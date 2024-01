Milan vence Roma (3-1) e se consolida em terceiro no Italiano

O Milan (3º) consolidou a sua posição no 'pódio' da Serie A depois de vencer a Roma, por 3 a 1, neste domingo (14) pela 20ª rodada do campeonato italiano, em que a outra equipe da capital, a Lazio, se aproximou da 'Zona da Champions'. Logo no início da partida, aos 11 minutos, Yacine Adli colocou os lombardos na frente diante da passividade da defesa romana e o francês Olivier Giroud ampliou a vantagem no início do segundo tempo (56'), de cabeça. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Giroud marcou até agora 10 gols no campeonato, 8 a menos que o atual artilheiro da Serie A, o argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão.

O também argentino Leandro Paredes diminuiu para a equipe comandada pelo técnico José Mourinho convertendo um pênalti, mas outro francês, o lateral Theo Hernandez, decretou a vitória a poucos minutos do fim (84'). Com este triunfo, o Milan soma 42 pontos e está a quatro da Juventus, segunda colocada e que entrará em campo nesta segunda-feira, contra o Sassuolo (14º). A equipe 'rossonera', porém, ainda está muito longe do rival da capital lombarda, a Inter, líder isolada com 51 pontos após vencer o Monza no sábado. "Queríamos reagir depois da decepção na Copa da Itália, que foi muito difícil para os nossos torcedores digerirem", declarou Giroud após o jogo, se referindo à eliminação no torneio ao perder na quarta-feira para a Atalanta (2-1). "Não estamos pensando nas duas equipes que estão à frente, apenas em nós mesmos. Nosso objetivo é fazer um segundo turno melhor que o primeiro, no qual deveríamos ter somado mais pontos", acrescentou o veterano atacante francês. Já a Roma se mantém no meio da tabela, é a 9ª colocada com 29 pontos, cada vez mais afastada da zona de classificação para as competições europeias.

Mais cedo, a Lazio (5ª) se aproximou da 'zona da Champions' da Serie A depois da vitória apertada sobre o Lecce (13º).

Os romanos conquistaram a vitória graças a um gol do brasileiro Felipe Anderson já no segundo tempo (58') e agora somam 33 pontos, um a menos que a Fiorentina (4ª), que empatou em 2 a 2 em casa com a Udinese (16ª). Com este triunfo, a Lazio supera na classificação o Bologna (atualmente com 32 pontos), que perdeu por 2 a 1 em sua visita ao Cagliari. Na próxima semana, Lazio, Napoli, Inter e Fiorentina vão disputar a Supercopa da Itália, na Arábia Saudita, seguindo o modelo do futebol espanhol, com semifinais e final.