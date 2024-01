Líderes do Congresso dos EUA chegam a acordo para evitar 'shutdown'

Os líderes do Congresso americano chegaram a um acordo para manter o financiamento do governo até o início de março, disse no sábado (13) à AFP uma fonte próxima das negociações.

O anúncio da proposta se dá pouco antes dos prazos de 19 de janeiro e 2 de fevereiro, quando as agências federais teriam ficado sem financiamento sob a abordagem de duas parcelas.

O projeto de lei de curto prazo, também chamado de resolução contínua, manterá o governo aberto até 1º e 8 de março, disse a fonte, dando aos legisladores tempo para chegar a um acordo sobre o orçamento mais amplo e os detalhes dos gastos.