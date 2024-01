Israel detém duas irmãs do número dois do Hamas morto em janeiro

As duas mulheres foram detidas no "povoado de Arura", nos arredores de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, por terem "incitado o terrorismo contra o Estado de Israel", confirmou a força armada.

O Exército israelense deteve, na madrugada deste domingo (14), duas irmãs do número dois do Hamas, Saleh Al Aruri, morto em um bombardeio atribuído a Israel no Líbano, em 2 de janeiro, anunciou uma associação de apoio a presos palestinos.

Seu irmão, Saleh Al Aruri, 57 anos, morreu no início de janeiro em um bombardeio no subúrbio sul de Beirute, capital libanesa. Era o número dois do movimento islamista palestino Hamas e um dos fundadores do braço armado do grupo, que governa Gaza desde 2007.

Segundo o Clube dos Prisioneiros Palestinos, o Exército israelense prendeu quase 5.900 pessoas na Cisjordânia ocupada desde 7 de outubro, dia de deflagração da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

As prisões das irmãs de Aruri acontecem poucas horas antes do esperado discurso do chefe do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, que já declarou que a morte de Al Aruri não ficará "impune" e uma resposta será "inevitável".

A fronteira entre Israel e o Líbano é palco de confrontos diários entre o Exército israelense e os combatentes do Hezbollah, mas a violência se intensificou desde a morte do líder do Hamas.

