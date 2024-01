Hamas afirma que muitos reféns provavelmente 'morreram recentemente' em Gaza

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas afirmou, neste domingo (14), que "muitos" reféns mantidos em Gaza provavelmente "morreram recentemente" e responsabilizou Israel.

"O destino de muitos reféns do inimigo é desconhecido nas últimas semanas, e os outros todos entraram no túnel do desconhecido", declarou Abu Obeida, porta-voz do braço armado do Hamas em uma mensagem televisionada. "Provavelmente, muitos deles morreram recentemente, e os outros correm grande perigo, e a autoridade do inimigo e seu exército têm plena responsabilidade."