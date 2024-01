Gana perde em sua estreia na Copa Africana de Nações; Egito e Nigéria só empatam

Numa emocionante segunda jornada da Copa Africana de Nações, Gana perdeu neste domingo (14) nos últimos instantes por 2 a 1 para Cabo Verde, enquanto o Egito foi salvo por seu astro Mohamed Salah, empatando com um pênalti também no fim contra a seleção de Moçambique (2-2) enquanto a Nigéria ficou no 1 a 1 com Guiné Equatorial. Em Abidjan, na Costa do Marfim, Cabo Verde conquistou o primeiro lugar do grupo B graças a um gol nos descontos (90'+2) de Garry Rodrigues, aproveitando uma saída errada do goleiro Richard Ofori, que já havia feito várias defesas decisivas para a sua equipe. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os 'Tubarões Azuis' mereceram a vitória, após dominarem grande parte do jogo, contra um adversário teoricamente superior.

Cabo Verde abriu o placar com um gol de Jamiro Monteiro (17') e Alexander Djiku (56') empatou para os 'Black Stars'. Nos minutos finais, quem entrou em campo pela seleção de Gana foi André Ayew, que se aproxima do recorde de jogos na CAN com a sua 35ª participação, ficando a um do ex-capitão camaronês Rigobert Song, hoje treinador dos 'Leões Indomáveis'. Na próxima partida, Gana vai enfrentar na quinta-feira o Egito, em um duelo entre os dois favoritos do grupo B, mas que vivem uma situação delicada já na segunda rodada. O Egito, com um gol no fim do astro do Liverpool Mohamed Salah, evitou uma grande decepção em sua estreia na Copa Africana ao salvar um empate (2-2) contra a modesta seleção de Moçambique.

Play

Perdendo por 2 a 1 até o final do tempo regulamentar, os 'faraós' conseguiram empatar nos últimos instantes graças a um pênalti convertido por Salah (90'+6), depois de terem aberto o placar aos 2 minutos com um gol de Mostafa Mohamed. Witi (55') e Clésio Bauque (58') viraram para os 'Mambas' no segundo tempo e estiveram muito perto de conquistar a primeira vitória na Copa Africana, mas mantiveram a série de 13 jogos sem vencer na competição. Salah salvou o Egito, mas não foi uma estreia convincente do maior campeão da história do torneio.

Nesta edição na Costa do Marfim, os Faraós tentam conquistar o oitavo título, o primeiro desde 2010. Naquele ano, o astro do Liverpool ainda não havia estreado com a camisa da seleção de seu país. O próximo jogo dos egípcios será contra Gana na quinta-feira, dia 18, enquanto Moçambique enfrenta Cabo Verde, no dia seguinte.