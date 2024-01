Djokovic vence Prizmic, de 18 anos, por 3 sets a 1 na estreia no Aberto da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, que busca o inédito 25º título de Grand Slam e o 11º em Melbourne, precisou neste domingo (14) de quatro horas para superar a primeira rodada do Aberto da Austrália contra o jovem croata de 18 anos Dino Prizmic (178º) por 6-2, 6-7 (5/7), 6-3 e 6-4.

Prizmic, um estreante no Grand Slam que ainda não tinha nascido quando Djokovic estreou em Melbourne em 2005, perdeu o primeiro set por 6-2, mas depois de algumas massagens na coxa esquerda o jovem deixou de lado qualquer insegurança e começou a se impor diante do número 1 do mundo, vencendo o segundo set no tie-break.

Depois de um início equilibrado no terceiro set, em que o croata chegou a abrir 3-2, o campeão sérvio, quase invencível na quadra dura de Melbourne, fez jus ao seu impressionante retrospecto e venceu os quatro games seguintes para ficar na frente com 2 sets a 1.