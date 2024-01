Coreia do Norte dispara mísseis em direção ao mar, diz Coreia do Sul

A Coreia do Sul, EUA e Japão estão analisando mais detalhes do lançamento, enquanto os militares do Sul mantêm a prontidão, de acordo com o comunicado.

O suposto disparo ocorre dois meses depois de a Coreia do Norte afirmar ter testado motores para um novo míssil mais difícil de detectar, capaz de atingir alvos dos Estados Unidos na região. O lançamento detectado hoje foi o primeiro do Norte neste ano.

O Ministério da Defesa do Japão também disse ter avistado o possível míssil balístico da Coreia do Norte. A guarda costeira japonesa, citando o Ministério da Defesa, disse que acredita que o suposto míssil tenha caído no oceano.

Em meados de novembro, os meios de comunicação estatais da Coreia do Norte afirmaram que o país testou com sucesso motores de combustível sólido para um novo míssil balístico de alcance intermédio que, segundo os observadores, foi provavelmente concebido para atingir bases militares dos EUA em Okinawa, no Japão, e no território norte-americano de Guam, no Pacífico.