Colômbia: deslizamento de terra mata ao menos 34 pessoas no oeste do país

A Unidade Nacional de Gestão de Risco de Desastres da Colômbia informou em comunicado que a avalanche de lama cobriu uma movimentada estrada municipal em uma área montanhosa que liga as cidades de Quibo, a capital do departamento de Chocó, a Medellín, a capital de Antioquia.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, escreveu no sábado no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter, que seu governo forneceria todo o apoio necessário no que ele descreveu como uma "tragédia horrível".

A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, escreveu no sábado, também no X, que os esforços de busca e salvamento continuam "para as pessoas que permanecem presas sob o deslizamento de terra". Ela acrescentou que entre as vítimas há menores de idade, sem dizer quantos são.