Cinco soldados paquistaneses morrem em explosão no Baluchistão

Pelo menos cinco soldados paquistaneses morreram quando seu veículo foi atingido pela explosão de uma bomba após um confronto com combatentes na província do Baluchistão, no sudoeste, informou o Exército neste domingo (14).

O incidente ocorreu no sábado no distrito de Kech, no Baluchistão, onde o Exército enfrenta uma insurgência de baixa intensidade há décadas.

"Os terroristas detonaram um dispositivo explosivo improvisado contra um veículo das forças de segurança, seguido de uma intensa troca de tiros", afirmou o Exército em um comunicado.