Bill Ackman anuncia doação de US$ 1 milhão para campanha de democrata Dean Phillips nos EUA

O bilionário e gestor de fundos de hedge Bill Ackman disse que vai doar US$ 1 milhão para apoiar o deputado Dean Phillips contra o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela indicação democrata nas eleições presidenciais norte-americanas. Ackman comparou sua doação a Phillips aos investimentos de risco bem-sucedidos que fez em sua carreira.

O gestor norte-americano anunciou seu apoio na noite do sábado, 13, em uma longa postagem no X, antigo Twitter, em que ele se dizia "impressionado" com o histórico empresarial do candidato, e defendia que o histórico político moderado de Phillips é o mais apropriado para os norte-americanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ackman também levantou preocupações sobre a idade de Biden e a capacidade de derrotar Trump nas eleições gerais.