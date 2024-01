Aston Villa segura Everton (0-0) fora de casa; United e Tottenham também empatam

Os 'Villains', comandados por Unai Emery, poderiam ter saído de Goodison Park com uma derrota, mas foram salvos pelo talento do goleiro campeão mundial pela Argentina.

Após esse empate o Villa ficou em terceiro na tabela, empatado (43 pontos) com o Manchester City (2º), que tem um jogo a menos, e a dois pontos do Liverpool (1º).

Com grande atuação de 'Dibu' Martínez, o Aston Villa obteve um empate sem gols com o Everton (17º), neste domingo, pela 21ª rodada, em que Manchester United (7º) e Tottenham (5º) empataram em 2 a 2 em uma partida animada.

Abdoulaye Doucouré, recuperado de uma lesão, conseguiu enganá-lo no final da partida (88'), mas o árbitro sinalizou impedimento no início da jogada.

'El Dibu' brilhou antes do intervalo com duas grandes defesas, primeiro em uma tentativa de Dominic Calvert-Lewin e depois em outra de James Garner, mostrando firmeza no mesmo lance (45').

Derrotados por 2 a 1 em Nottingham no final de 2023, os 'Red Devils' começaram 2024 com uma tarde frustrante, sob os olhares de Jim Ratcliffe, o futuro influente acionista do clube.

Duas vezes à frente, com gols de Rasmus Hojlund (3') e Marcus Rashford (40'), que recuperaram a eficiência, o United permitiu ao Tottenham empatar em Old Trafford com gols do brasileiro Richarlison (19') e do uruguaio Rodrigo Betancur (46').

Scott McTominay, que havia entrado com a missão de trazer mais ímpeto, teve a bola do jogo nos acréscimos, após um cruzamento perfeito do argentino Alejandro Garnacho, mas cabeceou por cima do travessão dos Spurs (90'+5).

O clube do noroeste de Inglaterra está na sétima posição, dois pontos atrás do West Ham (6º), que tem um jogo a menos, e oito atrás do Tottenham, quinto e empatado com o Arsenal (4º), que disputa o seu jogo da 21ª rodada no próximo sábado, contra o Crystal Palace (14º).

O empate deixou em segundo plano o segundo gol na Premier League do dinamarquês Rasmus Hojlund, uma bomba de pé esquerdo no ângulo superior, e o primeiro da temporada de Rashford, que recebeu uma assistência do próprio Hojlund.