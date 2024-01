Aston Villa arranca empate fora de casa contra o Everton

Com grande atuação de 'Dibu' Martínez, o Aston Villa obteve um empate sem gols com o Everton (17º), neste domingo, pela 21ª rodada, ficando em terceiro na tabela, empatado (43 pontos) com o Manchester City (2º), que tem um jogo a menos, e a dois pontos do Liverpool (1º).

Os 'Villains', comandados por Unai Emery, poderiam ter saído de Goodison Park com uma derrota, mas foram salvos pelo talento do goleiro campeão mundial pela Argentina.

'El Dibu' brilhou antes do intervalo com duas grandes defesas, primeiro em uma tentativa de Dominic Calvert-Lewin e depois em outra de James Garner, mostrando firmeza no mesmo lance (45').