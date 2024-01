Após cem dias de ausência, israelenses se mobilizam pelos reféns retidos em Gaza

"Cem dias e não há sinais do seu retorno", os israelenses expressaram neste domingo (14) sua solidariedade com os reféns retidos desde 7 de outubro em Gaza pelo movimento islamista palestino Hamas e seus aliados.

A guerra começou em 7 de outubro com o ataque de milicianos do Hamas em solo israelense a partir da Faixa de Gaza, resultando na morte de cerca de 1.140 pessoas, na maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP com base em dados israelenses.

Naquele dia, os comandos do Hamas sequestraram cerca de 250 pessoas, levadas para a Faixa de Gaza, algumas delas feridas.

Durante o ataque, os milicianos islamistas também capturaram cerca de 250 pessoas, dos quais 132 ainda estão retidos em Gaza. Acredita-se que 25 deles tenham falecido, segundo as autoridades israelenses.

Desde então, a ausência dos reféns atormenta a sociedade israelense, e seus rostos estão por toda parte.

Para o governo israelense, a guerra em Gaza tem como objetivo "aniquilar" o Hamas e resgatar os reféns.

As operações militares israelenses causaram quase 24.000 mortes e mais de 60.000 feridos em Gaza, principalmente mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa este território palestino de 2,4 milhões de habitantes desde 2007.