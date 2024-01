Presidente do Equador se distancia de Bukele na luta contra o narcotráfico

O presidente do Equador, Daniel Noboa, se distanciou dos métodos de seu contraparte de El Salvador, Nayib Bukele, em sua luta contra as facções do narcotráfico, que empreenderam uma nova investida no país sul-americano que já deixou 18 mortos em seis dias.

"O Equador tem uma realidade diferente. É um país multicultural, tem problemas diferentes, alguns são similares, outros são diferentes e acredito que temos uma forma de pensar diferente", disse o mandatário em declarações à BBC e divulgadas pela secretaria de Comunicação da Presidência.

Assim como Bukele, Noboa declarou, esta semana, guerra contra vinte organizações criminosas, com cerca de 20.000 membros que espalham o terror desde domingo com rebeliões carcerárias, guardas penitenciários tomados como reféns por presos e ataques com explosivos.