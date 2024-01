O Hamas informou, neste sábado (13), dezenas de mortes na Faixa de Gaza, bombardeada por Israel e isolada do mundo, sem telefone ou Internet, às vésperas do 100º dia de guerra.

ASHKELON, Israel:

Apesar da guerra, israelenses tentam retomar vida normal

Cem dias após os ataques sem precedentes do Hamas em Israel, o clima em Ashkelon seria o de uma cidade costeira qualquer, se não fossem as explosões na Faixa de Gaza, bem próxima da cidade israelense.

Por Delphine MATTHIEUSSENT e Chloé ROUVEYROLLES-BAZIRE

SANAA:

EUA lança novo ataque contra rebeldes huthis no Iêmen

Os Estados Unidos lançaram neste sábado (13) um novo ataque contra os rebeldes huthis do Iêmen, disse o Comando Central de suas Forças Armadas, um dia depois de vários bombardeios contra o grupo acusado de ameaçar o tráfego marítimo no Mar Vermelho.

Por Mohammed HUWAIS, com Talek HARRIS em Dubai

TAIPEI:

Candidato criticado pela China ganha eleição presidencial de Taiwan

O ganhador da eleição presidencial de Taiwan, Lai Ching-te, prometeu neste sábado (13) defender a ilha governada democraticamente das "intimidações" de Pequim.

Por Xinqi SU e Dene-Hern CHEN

TAIPEI:

Lai Ching-te, o presidente eleito de Taiwan que irrita a China

O vencedor da eleição presidencial de Taiwan, Lai Ching-te, que deverá enfrentar as relações cada vez mais turbulentas com a China, se define como um "trabalhador pragmático pela independência" da ilha de governo democrático.

BOGOTÁ:

Sobe para 33 número de mortos por deslizamento de terra na Colômbia

Pelo menos 33 pessoas morreram em um deslizamento de terra na sexta-feira (12) em uma comunidade indígena no noroeste da Colômbia, de acordo com um novo balanço do governo local divulgado neste sábado (13).

MÉXICO:

Os limites do combate frontal a cartéis e facções na AL

Depois de El Salvador, o Equador lançou esta semana uma guerra contra cartéis e facções criminosas, uma estratégia que mostrou alguns efeitos perversos na Colômbia e no México, onde as autoridades agora estão experimentando outras abordagens.

QUITO:

Colômbia suspeita de que protagonista de crise no Equador tenha entrado no país

Autoridades da Colômbia consideram possível que "Fito", chefe do narcotráfico que escapou da prisão no Equador e que está no centro de uma onda de violência que deixou 18 mortos em cinco dias naquele país, tenha entrado em seu território.

VINTON:

Agricultores republicanos de Iowa preferem DeSantis a Trump

Em sua granja nevada em Iowa, Lance Lillibridge carrega nos braços um bezerro, nascido há apenas dez dias. Seu nome? "DeSantis", uma homenagem ao pré-candidato que ele apoiará na segunda-feira (15) contra o favorito Donald Trump, quando começarem as primárias republicanas.

KIEV:

Novo chanceler francês escolhe Ucrânia para primeira visita internacional

O novo ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, viajou neste sábado (13) para Kiev, em sua primeira visita ao exterior no cargo, como demonstração de apoio à Ucrânia, "prioridade" para Paris, pouco antes de se completar dois anos da invasão russa.

ESTOCOLMO:

Avisos das autoridades sobre possível guerra causa preocupação na Suécia

Lucidez, ou alarmismo? As advertências do Exército e do governo da Suécia de que é necessário se preparar para uma possível guerra suscitaram intenso debate, compras de emergência e uma maior ansiedade entre as crianças.

Por Johannes LEDEL

RIO DE JANEIRO, Brasil:

Descoberta arqueológica reabre debate sobre primeiros habitantes do Brasil

Os trabalhadores mal tinham começado a construção de um novo edifício em São Luís, no Maranhão, quando se depararam com ossos humanos e fragmentos de objetos de cerâmica com as bordas desgastadas pela passagem do tempo.

Por Joshua HOWAT BERGER

LAS VEGAS, Estados Unidos:

Salão de tecnologia de Las Vegas mostra como tornar o dia a dia mais fácil

Frequentemente, a tecnologia é concebida para tornar mais fáceis as tarefas da vida cotidiana. Escovar os dentes ou os serviços sanitários não são exceção, mas ninguém pensava que alcançar o desejado dom da onipresença fosse possível.

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

