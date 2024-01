Parentes de reféns israelenses fazem réplica de túneis do Hamas

Munder foi uma das cerca de 250 pessoas capturadas no ataque dos combatentes do Hamas em Israel, que resultou em cerca de 1.140 mortes, na maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais.

"É o único túnel que tem uma luz no final", opinou Inbar Goldstein. Vários de seus familiares foram libertados durante uma trégua de uma semana em novembro. No entanto, outros morreram em 7 de outubro.

No interior, há pouca luz e ouvem-se sons de tiros e bombardeios. O chão é sujo. "Dá uma ideia do que os reféns estão sentindo há tantos dias", afirmou Levavi.

"Sabemos que as condições são horríveis: sem ar fresco, muito pouca comida, sem medicamentos, sem luz do dia, dormindo no chão", disse Moar à AFP.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou na sexta-feira que os reféns receberão medicamentos por meio de um acordo negociado através do Catar.

"Eu o quero em casa, no hospital, com boa assistência médica, não com assistência médica do Hamas", insistiu.

Israel bombardeia Gaza desde 7 de outubro. Os ataques aéreos deixaram pelo menos 23.843 mortos até o momento, na maioria mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

Os militares israelenses afirmam que os combatentes do Hamas transportam os reféns através do que chamam de "túneis do terror". Eles também os usam para armazenar armas e se abrigar dos bombardeios.