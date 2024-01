Novo chanceler francês escolhe Ucrânia para primeira visita internacional

O novo ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, viajou neste sábado (13) para Kiev, em sua primeira visita ao exterior no cargo, como demonstração de apoio à Ucrânia, "prioridade" para Paris, pouco antes de se completar dois anos da invasão russa.

Nomeado na quinta-feira em substituição a Catherine Colonna, Séjourné "chegou a Kiev em seu primeiro deslocamento no terreno, para dar continuidade à ação diplomática francesa e reiterar o compromisso da França com seus aliados e as populações civis", informou seu ministério na rede X, antigo Twitter.

A Ucrânia "é e continuará sendo a prioridade da França", apesar da "multiplicação de crises" no mundo, afirmou o novo chanceler, de 38 anos, em coletiva de imprensa após se reunir com seu homólogo Dmitro Kuleba.