Nice e Monaco perdem e deixam caminho aberto para o líder PSG

Nice e Monaco, principais perseguidores do Paris Saint-Germain, perderam suas partidas neste sábado (13) e deixaram o caminho aberto para que a equipe comandada por Luis Enrique, que jogará no domingo fora de casa contra o Lens, amplie sua vantagem na liderança da Ligue 1. O Nice perdeu por 2 a 0 na visita ao Rennes (10º), em sua terceira derrota consecutiva fora de casa, enquanto o Monaco foi derrotado no Principado por 3 a 1 pelo Reims (5º), que com estes resultados se aproxima da zona da Champions. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O PSG tem 40 pontos antes de visitar o Lens (8º), vice-campeão da temporada passada, no domingo. O Nice permanece com 35 e o Monaco com 33, sendo que este ainda pode perder sua posição se o Brest (4º com 31) vencer o Montpellier (12º) no domingo.

Diante de um Rennes que aos poucos está se acertando na temporada após um início catastrófico, o Nice não só perdeu a oportunidade de colocar pressão sobre o PSG, como também não aproveitou a derrota do Monaco para se firmar em uma posição de classificação direta para a próxima Liga de Campeões. O goleiro polonês do Nice, Marcin Bulka, foi o principal motivo pelo qual o Rennes não abriu o placar na primeira meia hora de jogo com suas defesas, embora depois tenha conseguido com um pênalti convertido por Benjamin Bourigeaud (31') e depois decretou a vitória no segundo tempo, por meio do jogador da seleção francesa sub-21, Arnaud Kalimuendo (54'). No outro jogo deste sábado, o Monaco sofreu a quinta derrota da temporada, fruto dos seus erros defensivos, que não só se explicam pela ausência de vários titulares, que disputam a Copa Africana de Nações e a Copa da Ásia, já que nos últimos sete jogos que disputou, a equipe do Principado perdeu três e empatou um, um saldo indigno para uma equipe que sonha disputar a próxima Liga dos Campeões. O meia Teddy Teuma abriu o placar (35') e Wissam Ben Yedder empatou no início do segundo tempo (49'). Mas pouco depois Reda Khadra recolocou sua equipe em vantagem (55') e nos acréscimos Azor Matusiwa (90'+6) decretou a vitória do Reims.

Play

"Temos que aprender com esta derrota, que talvez chega em boa hora. Temos que entender que cada jogo deve ser encarado como uma luta pela conquista dos três pontos. Nosso objetivo no final da temporada é a Europa e com esse desempenho não vamos conseguir", admitiu o técnico alemão do Monaco, Adi Hütter, após o jogo. --- Jogos da 18ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Olympique de Marselha - Strasbourg 1 - 1